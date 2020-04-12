Koronavirüs salgınında yeni işçi alan da var

ABD’de Walmart 150 bin, Amazon ise 100 bin kişiyi işe alacağını duyururken Türkiye’de bazı şirketler çalışanlarının büyük kısmını e-ticaret departmanına kaydırdı. Bazıları da binlerce yeni eleman alacağını duyurdu. Bazı şirketler ise değişen tüketim alışkanlıklarına paralel olarak artan talebi karşılamak için eleman alımına gitti.

ELEMAN ALIMI YAPAN ŞİRKETLER



Hepsiburada: Koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanan insanların ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşılaması nedeniyle iş yükü artan e-ticaret platformu Hepsiburada da artan talebe cevap verebilmek için yıl sonuna kadar 5 bin kişi işe alacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ek istihdamla birlikte Hepsiburada’nın operasyon ve dağıtım alanındaki toplam çalışan sayısı 7,500’e yükselecek.

Şok: Artan talebi karşılamak için 5 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Sleepy: Bebek bezi ve ıslak havlu markası Sleepy, hali hazırda 2600 çalışana bu ay içinde 500 çalışan daha ekleyeceğini duyurdu.

Birevim: Görüntülü iletişim sistemi için 138 kişilik yeni istihdam sağladı.

Dardanel: Ton balığına olan talep nedeniyle kapasite artına gitti. Mevcut 1.500 çalışana ek olarak 300 kişilik yeni istihdam sağlamaya hazırlanıyor.

Metro Türkiye: Martta 170 kişiyi işe aldı, önümüzdeki günlerde de ihtiyaç bazında alımlarını sürdürecek.

BİR AYDA 3200 KİŞİYE İŞ



İlk etapta sanal market ve mağaza operasyonları için 2.200 kişiyi işe aldı. Şirket önümüzdeki günlerde 1.000 kişiyi daha alacak.Böylece 1 ayda işe alınacak kişi sayısı 3 bin 200’e ulaşacak.

TOSYALI VE TERMİNAL YAPI 2000 PERSONEL SÖZÜ VERDİ



Tosyalı Holding: Koronavirüs nedeniyle işçi çıkarmama kararı alan Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “İşçi çıkarmak gündemimizde yok. Olmadı, olmayacak. Hatta 1000 kişilik yeni istihdam yaratacağız” dedi.

Terminal Yapı-Günbeton: 16 Mart’ta Çukurova Havalimanı ihalesini kazanan ortak girişim grubu inşaata başlamak için 1000 kişiyi işe alacağını duyurdu.

DÜNYA DEVLERİ DE KADROYU BÜYÜTTÜ



Walmart 150 bin kişi almayı planladığını açıkladı.

Amazon artan siparişlere yetişebilmek için 100 bin işçi alacağını duyurdu.

Tüm dünyada 70 binden fazla şubesi olan 7-Eleven 20 bin kişi alacağını ilan etti.

Domino’s Pizza şubeleri için tam ve yarı zamanlı 10 bin eleman alımına başladığını bildirdi.

PepsiCo 6 bin kişi alacağını duyurdu.