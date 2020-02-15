Koronavirüs salgını sonrası 15 milyar TL'lik 'promosyon'

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Derneği Başkanı Abdullah Gürz, promosyon ürünlerinde koronavirüs nedeniyle Çin’den iptal edilen siparişlerin Türkiye’ye yöneldiğini söyledi. Bu yıl normalde 45 milyar liralık ihracat beklediklerini ifade eden Gürz, “Ancak Çin’den Türkiye’ye kayacak siparişlerle 2020’de ihracatın en az yüzde 50 artmasını ve 60 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHRACATTA İKİNCİYİZ

Sektörün artık çok daha ekonomik olduğunu, kalite ve cazip fiyatlı Türk promosyon ürünlerinin iç ve dış piyasadan ciddi talep gördüğünü dile getiren Gürz, bu yıl başı döneminde yurtiçine ve yurtdışına ciddi satış yaptıklarını anlattı. Gürz, Çin’in küresel promosyon pazarının lideri olduğunu, en yüksek ihracatı bu ülkenin yaptığını bildirdi.

HEDEF 100 MİLYAR LİRA

Türkiye’nin ihracatta ikinci olduğunu, bu alanda en büyük rakibi Polonya’yı hem maliyette hem de kalitede artık geride bıraktığını ifade eden Gürz, bu alanda yabancı alıcıların Türk promosyon ürünlerinden her zaman memnun kaldığını vurguladı. Gürz, Türkiye’nin promosyonda 2023 ihracat hedefinin 100 milyar lira olduğunu ifade ederek, sektörün her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

MASKE FIRSATÇILARINA CEZA YOLDA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalıştıklarını belirterek, “Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor” dedi. Pekcan haksız fiyat artışı yapanlara verilecek cezanın 10 bin ila 104 bin lira arasında değiştiğini ifade etti. Pekcan, maskelerin ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı’nın denetim alanına girdiğini ekledi.

TİM’DEN ÇİN’E TIBBİ YARDIM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüsün etkileriyle mücadele eden Çin’e tıbbi yardımda bulundu. Yaklaşık 200 bin koruyucu maske ve içerisinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzeme Çin’e ulaştı.

SERAMİK TALEBİ TÜRKİYE’YE KAYDI

Koronavirüs nedeniyle seramik talebi Avrupa ve Türkiye’ye kayıyor. Mart ayında Çin’de yapılacak seramik fuarının iptal edilmesinden sonra, aynı tarihlerde İstanbul’da gerçekleşecek olan Unicera Fuarı’na yoğun ziyaretçi bekleniyor. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “2020’de yüzde 42 artış hedefliyoruz” diye konuştu.