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  3. Koronavirüs salgını Afrika serbest ticaret anlaşmasına engel oldu

Koronavirüs salgını Afrika serbest ticaret anlaşmasına engel oldu

Koronavirüs salgını Afrika serbest ticaret anlaşmasına engel oldu

Afrika'da 3,4 trilyon dolarlık serbest ticaret pazarı oluşturan ve temmuzda uygulamaya geçmesi planlanan anlaşmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Genel Sekreteri Wamkele Mene, katıldığı çevrim içi toplantıda, mevcut koşullar altında ülkeler arası ticaretin yeni anlaşmaya göre 1 Temmuz'da başlamasının mümkün olmadığını söyledi.

Böyle bir zamanda hükümetlerin ticaret yerine salgınla mücadele etmesinin daha doğru olacağına inandığını ifade eden Mene, yeni ticaret anlaşmasının ne zaman uygulanabileceğine ilişkin ise tarih vermedi.

1,3 milyon nüfuslu Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükselten AfCFTA anlaşması, geçen yıl Afrikalı liderlerin onayıyla kabul edilmişti.

AA


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