Koronavirüs nedeniyle Çin'e yapılan kayısı ihracatı durma noktasına geldi

Çin’de binlerce kişiyi etkileyen ve her geçen gün birçok insanın ölümüne yol açan koronavirüsü (corona virüs, Covid-19), Malatya’nın en önemli ihracat ürünü olan kayısıyı da etkiledi. Geçen yıl 3 bin 200 ton kayısının ihraç edildiği Çin ile bu yıl koronavirüs nedeniyle ihracat nerdeyse durma noktasına geldi.

İHA'nın aktardığı habere göre, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye şu an kayısı ihracatının durma noktasında olduğunu ifade etti.

Uzun zamandır Uzak Doğu pazarında Çin’e kayısı ihracatı üzerinde çalıştıklarını belirten Özcan, şunları söyledi:

“2019 yılında kayısı ihracatında Çin’de adeta bir patlama yaşandı. 2018’de 600 ton olan kayısı ihracatı 2019’da 3 bin 200 tona kadar ulaştı. Ama maalesef yaşanan bu virüs salgını ile ihracat durmuş durumda.”

Çin’de yaşanan bu krizin ister istemez kayısıyı da etkilediğini belirten Özcan, Mayıs 2020'de Çin’in Şanghay şehrinde yapılacak gıda fuarının da iptal edilme riskinin olduğunu söyledi. Bu fuara Malatyalı kayısı ihracatçılarının ciddi şekilde hazırlandığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

“İhracatçılarımız, bu fuar için ciddi anlamda hazırlık yaptı. Bu yaşanan krizden dolayı fuarın büyük ihtimalle iptal olma durumu var. Henüz resmi bir iptal söz konusu değil ama bu krizin bu hızla devam ettiğini düşünürsek çok önemli gördüğümüz bu fuar iptal edilebilir.”

“AÇIĞI DİĞER PAZARLARLAR İLE KAPATACAĞIZ”

Uzak Doğu pazarına açılma konusunda yaşanan bu salgından kayısının da nasibini aldığını dile getiren Özcan, buradaki açığı ise diğer pazarlarda kapatmak için çalışacaklarını söyledi.

Malatya’dan şu anda 112 ülkeye kuru kayısı ihracatının yapıldığını belirten Özcan, Ocak 2020'de 700 ton artış ile 9 bin tonluk bir ihracat rakamına ulaştıklarını da söyledi.

Noel tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa'da ciddi bir kayısı satışının olduğunu ifade eden Özcan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: