Koronavirüs lüksü fena vurdu

Kovid-19 salgınının bu yıl lüks tüketim ürünleri satışında büyük düşüşe yol açması bekleniyor. Lüks tüketim pazarında hem üretici hem de tüketici olarak önemli yer tutan Çin’de, salgın nedeniyle yaşanan gelişmelerin satışları durma noktasına getirdiği belirtiliyor. Yönetim danışmanlığı firması BCG’nin araştırmasına göre, küresel lüks tüketim pazarı, bu yıl 70 ila 90 milyar euro arasında küçülecek. Yatırım şirketi Bernstein’in müşterilerine gönderdiği notta, 2020’nin ilk yarısının modern lüks eşya pazarı için tarihin en kötüsü olabileceği belirtildi. Satışlarının düşmesi nedeniyle Fransız lüks tüketim ürünleri devi LVMH Grup, en büyük parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üreteceğini açıklarken, gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını Asya-Pasifik bölgesindeki müşterilerden elde Burberry’nin satışlarında yılın ilk çeyreğinde sert düşüş bekleniyor.