Koronavirüs, hava yolu şirketlerini 29 milyar dolar zarara uğratabilir

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinden yayılan koronavirüs, birçok sektörde olumsuz etkilerini hissettirmeye devam ediyor.

Konu hakkında öngörülerini paylaşan IATA, salgının etkisiyle uluslararası hava yolu şirketlerinin yıllık toplam gelirinde 29 milyar dolarlık açık oluşabileceğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, uluslararası hava trafiğinde yüzde 4,7'lik, Asya uçuşlarında ise yüzde 13'lük bir düşüş olabileceği ve bunun 2008-2009 krizinden bu yana yaşanabilecek en ciddi düşüş olduğu kaydedildi.

Kaynak: AP