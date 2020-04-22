Koronavirüs F-35'in üretiminde aksamalara neden oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi, birçok alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de olumsuz etkisini hissettiriyor.

Aksamanın yaşanacağı kalemlerden biri, birçok ülkenin teslimat beklediği F-35 Müşterek Taarruz Uçağı...

Star.com.tr'de yer alan habere göre, Lockheed Martin’in Mali İşler Başkanı Ken Possenriede, pandemi nedeniyle üretimde aksamaların meydana geleceğini söyledi.

Possenriede, uluslararası tedarikçilerin şu anda hasta işçiler, evde kalma tedbirleri ve nakliye gecikmeleri ile mücadele etmeye çalıştığını söyledi. Yetkili, söz konusu aksamaların Lockheed Martin'e bu yıl öngörülen satışlar için maliyetinin 375 milyon dolar olabilieceğini belirtti.

Possenriede, önümüzdeki birkaç hafta içinde ek analizler yapılacağını ve pandeminin teslimatlar dahil olmak üzere program üzerinde etkisinin nasıl ve ne ölçüde olacağına bakacaklarını söyledi.

Bazı yabancı ve yerli F-35 tedarikçilerinin çalışmalarını belgelemek için gerekli faturaları göndermediğini belirten Possenriede, 'Bu büyük olasılıkla COVID salgını ile ilgili.' dedi.

Yetkili, pandemiye rağmen teknoloji geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ancak, Lockheed Martin'in CEO'su Marillyn Hewson, şirketin koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı iş alanlarında sorunlar yaşamaya başladığını itiraf etmişti.