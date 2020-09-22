Koronavirüs destekleri 35 milyar lirayı geçti

Şehit yakınları ile gazileri kendi ailelerinden ayrı görmediklerini vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Son 18 yıldır AK Parti hükümetleri olarak da eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

4 ALANDA TEDBİRLER



Koronavirüs salgını döneminde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Sosyal güvenlik alanında aynı zamanda sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde 4 alanda birçok tedbirleri hayata geçirdik ve şu ana kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı da 35 milyar lirayı aşmış durumda. Yaptığımız bütün hizmetlerde, desteklerde temel hedefimiz hak temelli ve insan odaklı olması.”