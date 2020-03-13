Korona piyasaları kasıp kavuruyor

ABD Borsası bir günde yüzde 7 düştü. Böylece borsa son zirvesinden yüzde 25 gerileyerek 11 yıl aradan sonra ‘ayı piyasasına’ giriş yaptı. Benzer sert düşüşler Asya ve Avrupa’da yaşandı. Avrupa’da ECB’nin faizi sabit tutmasının ardından Paris Borsası’ndaki kayıp yüzde 8’i, Londra Borsası’ndaki kayıp ise yüzde 7’yi buldu. Borsa İstanbul’da da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.49 düşüşle başladı. Kapanışta kayıp yüzde 7.3’ü buldu. Borsa İstanbul’da işlem gören ilaç şirketleri 2 günde yüzde 40 değer kazandı. Sabah güne 6.21 liradan başlayan dolar ise ECB’nin kararı sonrası gün içinde 6.30 lirayı gördü.