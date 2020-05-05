'Korona' markası kapış kapış!

YELDA GÖKDAĞ



Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan girişimcilerden oldukça ilginç yeni marka başvuruları geldi. Salgın etkisini sürdürürken, Türk Patent ve Marka Kurumu’na korona adı geçen birçok marka başvurusunda bulunuldu.

‘KORONALIM’LA FUAR



Şimdi de ‘Koronalım’ markasını almak için başvuru yapıldı. Bu marka adı altında reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkilerle ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri yürütülecek. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurularda tescili istenen markayla üretilmesi hedeflenen ürünler ve faaliyet alanları arasında neredeyse hiç ilgi bulunmuyor.

BESİCİLİK BİLE VAR!



Buna en çarpıcı örnek ise, bir firma tarafından yapılan ‘Korona Takip Sistemi’ isimli bir marka başvurusu oldu. Bu markayla yapılacak ticari faaliyetlerin ismiyle hiçbir alakası yok. Firma ‘Korona Takip Sistemi’ markası altında, marka sahibi şirket, besicilik ve nalbantlık gibi hizmetler üretecek.