'Kordsa 5 yıl sonra ikiye katlanacak'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Sabancı Holding’in amiral gemisi şirketlerinden biri olan Kordsa, otomotiv sektöründen sonra dünya uzay ve havacılık pazarında hatırı sayılır şirketler arasına girmek için kolları sıvadı. Son 2 yılda Amerika’da 4 şirket satın alan Kordsa, uçak motorunu 300 kilogram hafifletecek özel mataryelle GE’nin ana tedarikçisi oldu. Şimdi de Avrupa’da şirket avına çıktıklarını anlatan Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Şu anda ciromuz 5 milyar TL’nin üzerinde. 3 ila 5 yılda ikinci bir Kordsa daha inşa edeceğiz” dedi.

Kordsa ağırlıklı olarak hangi sektörler için üretim yapıyor? Dünyada konumunuz nasıl?

Kordsa 1973 yılında lastik sektörüne kord bezi üretmek için kurulmuş bir şirket. Ama bugün geldiğimiz noktada çok farklı iş kollarında değer yaratıyoruz. Yarattığımız cironun yüzde 82’si kord bezinden geliyor. Bu alanda hem pazar payı hem de teknolojik anlamda dünya çapında sektörün liderliğini üstlendik. 4 kıtada ayak izimiz var. Türkiye’yle birlikte Endonezya’da Tayland’da, Kuzey Amerika ve Brezilya’da toplam 12 fabrikamız var. Ve lastik endüstrisindeki tüm bilinen firmaların tedarikçisi konumundayız. Dünyada her 3 uçak lastiğinin 2’si bizim. Otomotivde ise 3’te birlik bir pazar payımız var.

Geçen yıl otomotiv sektörü daraldı. Bu size nasıl yansıdı?

Otomotiv sektörünün büyümesi genelde yüzde 3’ler civarındadır. Ama geçen yıl yüzde 5.5’lik bir küçülme oldu. Ama biz Kordsa olarak geçen yılı ciro bazında yüzde 30’un üzerinde büyümeyle tamamladık. 2019 ciromuz 5 milyar 137 milyon TL oldu. Net kârımız da yüzde 11.8 arttı.

Yakın zamanda Amerika’da 4 fabrika satın aldınız. Hangi vizyon doğrultusunda yapıldı bu yatırımlar?

Amerika’da son 2 yıl içinde yeni iş alanımız kompozitle ilgili toplam 300 milyon dolarlık satın alma yaptık. Biz şu anda tamamen ikinci Kordsa’yı yaratma vizyonuyla hareket ediyoruz. 3-5 yıllık bir süreç içerisinde bugünkü büyüklüğümüzü ikiye katlayacak bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu da başta kompozit olmak üzere yeni iş alanlarıyla ve katmadeğeri yüksek alanlarda yeni geliştirdiğimiz teknolojilerle yapacağız.

Bu fabrikalarda ne gibi ürünler üretiliyor?

Aldığımız fabrikaların tamamı ağırlıklı olarak havacılık sektörüne çalışıyor. Mesela Amerika’da en son satın aldığımız şirket, tamamen kendi geliştirdiği teknolojiyle çok özel bir seramik malzeme üretiyor. Bu malzeme uçak motorlarının yüksek sıcaklığa maruz kalan bölgelerinde1200- 1500 derecelere dayanıklı meteryallerin yerini alıyor. Ve her bir motorun hem 300 kg hafiflemesini hem de ısısal dayanımının en az 200 derece yukarı çıkmasını sağlıyor. Bu ürünün kg başına ihracat değeri 1000 dolar seviyelerinde. Ve bu şirket şu an GE’nin ana tedarikçisi konumunda.

Bir elektrikli aracı hafifletecek teknolojiye sahibiz. Türkiye’nin Otomobili’ne destek olmaya hazırız.

AVRUPA’DA ŞİRKET AVI



Bu kadar yatırım yeterli mi ikinci Kordsa hedefiniz için. Yoksa şirket satın almaya devam mı?

Amerika’da yatırımlarımızı tamamlamış durumdayız. Bu ilave fırsatlar çıkarsa ilgilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama bundan sonrası için kompozitte odak noktamız Avrupa. Önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde bu büyüme stratejimizi sürdüreceğiz. Bu sene dahil olmak üzere 5 yıllık plan içinde inorganik büyümemiz, satın almalarımız devam edecek.

Yeni satın almalar yapmak için kaynağınız var mı?

300 milyon dolarlık yatırıma rağmen bilançomuzdaki nakit yönetimimiz gayet iyi. Ama şunu biliyoruz holdingin 5 yıllık stratejik planı içinde Kordsa çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla zorlanma noktasına gelirsek de hissedarımızın bize destek vereceğini biliyoruz.

YENİ OYUNCUYUZ, HEDEF LİDERLİK



Kord bezinde lidersiniz, kompozitte hedef ne?

2019 ‘da kompozitten 134 milyon dolar ciro elde ettik. Bugün ise İstanbul’daki fabrikamızla birlikte 5 fabrikadan toplam 150 milyon dolardan fazla ciro yaratabilecek potansiyeldeyiz. İstanbul’daki işimiz henüz start up seviyesinde. Çünkü havacılıkta onay süreçleri 5-10 yıl sürüyor. Biz bu onayları yavaş yavaş almaya başladık. Tabii sektöre daha yeni giriyoruz. Payımız düşük. Ama büyük ve sözü geçen oyunculardan biri olma yolunda ilerliyoruz. Nihai hedefemiz ise liderlik. Ama bu 5 yılda ulaşılabilecek bir hedef değil.

KIŞ HASTALIĞIYSA TELAFİSİ ZOR DEĞİL



Koronanın otomotiv sektörünü ne ölçüde etkileyeceğini kimse öngöremiyor. Sizin düşünceniz nasıl?

Şu anda bu konuda yorum yapmak çok zor. Ama koronadan bağımsız pazar araştırmalarına baktığımızda sektörün global olarak 2020’de 2019’dan çok farklı bir noktada olmayacağını öngörüyoruz. Eğer tahmin edildiği gibi korona havalar ısındığında geçer ve bir kış dönemi hastalığı olarak kalırsa yarattığı negatif etki telafi edilebilir gibi geliyor bana. Fakat iş tersine dönerse gideceği noktayı öngörmek gerçekten zor.