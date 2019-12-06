Kooperatifle esnafın maliyetleri düşecek  

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk” dedi. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÜRETİM BİLGİLERİ SİSTEMDE

Pekcan, amaçlarının kooperatiflerin üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirterek, Türkiye’de 49 bin kooperatif ve 6 milyon kooperatif ortağı olduğuna işaret etti. Kooperatiflerin işlemlerini kolaylaştırmak ve ülke ekonomisindeki sektör büyüklüğünü ölçebilmek için Kooperatif Bilgi Sistemi’ni oluşturduklarını anlatan Pekcan, sistemi günün koşullarıyla güncelleyerek aktif hale getireceklerini, bütün kooperatiflerle ilgili üretim bilgilerine bu sistem üzerinden ulaşılabilir olunacağını bildirdi.

1600 KADINA ÖZEL EĞİTİM

Pekcan, Kooperatifçilik Sektör Analizi çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu: “Kadınlarımızın işgücüne katılımının artırılmasına katkı sağlayan kadın kooperatiflerine de özel önem veriyoruz. 3 binden fazla ortağı bulunan 217 kadın kooperatifimizle sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Bu yıl 14 ilde bin 600 kadınımıza eğitim verdik.”

Esnaf kredisi bu yıl 22 milyar liraya yükseldi

ESNAF Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifleri aracılığıyla esnaflara yüzde 50 indirimli veya faizsiz olmak üzere kredi imkanları sağlandığını anlatan Fuat Oktay da, şunları söyledi: “Sadece bu yıl Halkbank aracılığıyla verilen kooperatif kefaletli kredi tutarı 22 milyar lira. Halihazırda çiftçinin ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturan tarım kredi marketleri sayısı 2 yıl içinde 500’e ulaşacak. Yakın dönemde sebze meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artış karşısında, Tarım Kooperatifleri, etkinliği ve tecrübesini ortaya koyarak güzel bir uygulama örneği oluşturdu. Bu örnekleri farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatifler üzerinden çoğaltabiliriz.”