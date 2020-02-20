Kooperatif kuran kadınlar işi büyüttü

Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (KARKAD) başkanı Ece Çiftçi, “Kooperatifte kurduğumuz mutfakta, ev eriştesi, ev mantısı, reçel, domates sosları, salça, acıka, börek, baklava yapıyoruz. Organik, ilaçsız, hiçbir şekilde kimyasala maruz kalmamış ürünler yapıyoruz” dedi.

DESTEĞE HAZIRIZ

KARKAD Müdürü Fatmanur Ceyhan da, “Kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Eğitim durumları ne olursa olsun, mevcutta ne iş yapıyorlarsa yapsınlar, onlara destek vermeye hazırız” dedi.