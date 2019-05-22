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  3. Konya'nın Ereğli ilçesinde altın arar gibi mantar arıyorlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde altın arar gibi mantar arıyorlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde altın arar gibi mantar arıyorlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor.

Ereğli'ye bağlı Beyören Mahallesi'nde yaşayanlar, her yıl nisan ayından itibaren Beyören Dağı bölgesindeki arazide domalan mantarı arıyor.

Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre sakinleri, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor.

Beyören sakinlerinden Ufuk Özdemir, Şevket Duran ve Osman Aldemir de arazide adım adım ilerleyerek, altın arar gibi domalan mantarı aradı.

Kilosu 40- 80 liradan satılan mantarın kendileri için altın değerinde olduğunu belirten Ufuk Özdemir, ''Dolaman, bizim için altın değerindedir.

Beyören sakinlerinden Ufuk Özdemir, Şevket Duran ve Osman Aldemir de arazide adım adım ilerleyerek, altın arar gibi domalan mantarı aradı. Dağda organik olarak yetişiyor.

DHA

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