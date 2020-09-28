Konya'daki dünyanın en büyük güneş enerji santrali üretime başladı

Konya'daki dünyanın en büyük güneş enerji santralinden elektrik üretimine başlandı. 32 ayda tamamının bitirilmesi hedeflenen santralde 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üretilecek.

DHA'da yer alan haberde projenin tek parsel üzerine kurulan dünyanın en büyük güneş santrali olduğunu belirten Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Burası bir güneş ovası. 20 milyon metrekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir ucundan bir ucunu görmeniz imkansız. Boyut çok büyük" dedi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının daha yönetilebilir hale geleceğini belirten Ata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri. Birincisi yenilenebilir enerjinin payını artıracak bir girişim bu. Yenilenebilir enerji teknolojilerini de milli imkanlarla yerli olarak üretilmesini hedefleyen bir proje."

"ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLANDI"

Santralde enerji üretiminin de başladığını belirten Ata, "Tabii ki 1300 megavatın bitmesini beklemiyoruz. Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alan şu anda enerjilendirilmiş bir alan. 4 megavatlık panel. 10 bin 300 adet, fabrikamızdan gelen panelleri yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçtiğimiz hafta sonu da Enerji Bakanlığımızın yetkilileri gelerek kabulünü yaptılar. Şu an da bu saha elektrik üretiyor. Milli şebekeye elektriği veriyor" dedi.

Projenin 32 ayda tamamlanacağını belirten Murtaza Ata şunları ifade etti:

"Fabrikamızın yıllık panel üretim kapasitesi 500 megavat. Biz buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz. Bu da 2-2,5 milyon insanın elektriğini karşılayacak. Türkiye'nin yaklaşık olarak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini üretmiş olacağız"