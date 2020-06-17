Konya Şeker'den üreticiye 44 milyon lira avans daha

Bu ödemeyle birlikte Konya Şeker’in, avans toplamı 213.7 milyon TL’ye ulaştı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, pandemi nedeniyle dünyanın gündeminde en üst sıralara tırmanan konulardan birinin gıda güvenliği ve tarımsal üretim olduğunu hatırlatarak “Salgın bir kez daha ispatlamıştır ki, güçlü olmanın yolu her alanda ve sektörde üretmekten geçiyor. Amacımız üreticinin dar gündeki yükünü paylaşmak” dedi.