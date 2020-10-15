Konutta yerli yavaşladı, yabancı yatırımcı hızlandı

Türkiye genelinde konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744’e geriledi. İpotekli konut satışları ise faizlerde son aylarda yaşanan artışlara bağlı olarak, yıllık bazda yüzde 38.5 düştü. Eylülde 35 bin 576 ipotekli konut satıldı. Buna karşılık, faizlerin düşük olduğu dönemlerin etkisiyle, yılın ilk dokuz aylık döneminde, ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 170.7 artışla 508 bin 690 adet oldu. Faizler kamu bankalarının yaptığı kampanyalarda yüzde 0.49’lara kadar düşmüştü. Şu an ise konut kredisi faizleri yüzde 1.25’ler seviyesinde seyrediyor.

5 AYDIR YÜKSELİŞTE



Yabancılara yapılan konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 26.1 artarak 5 bin 269’a yükseldi. Üst üste 5 ay artış gösteren yabancıya konut satışı, eylülde hem bu yılın en yüksek hem de tarihin en fazla satış yapılan ikinci eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye’den 908 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 826 konut ile Irak, 448 konut ile Rusya Federasyonu, 241 konut ile Kuveyt ve 222 konut ile Kazakistan izledi. Yabancıya satış mayıs sonrası yükselişe geçmişti.

KONUT SATIN ALMA İŞTAHI HALA YÜKSEK



Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Türkiye’nin her geçen gün etkisi artan liderliği, uluslararası yatırımcıya güven veriyor.

KONUTDER ve Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Bu seviyedeki satış rakamları piyasada hala talep olduğunu gösteriyor. Satın alma iştahını sahadan ölçüyoruz.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Mevcut projelerimize yabancı yatırımcı ilgisi ağırlık kazandı.