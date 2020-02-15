Konutta tarihin en iyi ocak satışı

Hem yerli hem de yabancılara konut satışı yeni yıla da hızlı başladı. Geçen yıldan devam eden kampanyaların yanı sıra kredi faizlerindeki düşüş, konut satışlarında rekorları beraberinde getirdi. Ocak ayında konut satışları yüzde 55.8 oranında artarak 113 bin 615 olurken bu rakam tarihin en iyi ocak satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

KREDİLİ SATIŞ PATLADI

Ocakta ipotekli konut satışları ise yüzde 546.1 artışla 42 bin 237 adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37.2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 olurken bu rakam da tüm zamanların en yüksek ocak ayı olarak kaydedildi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020’de ilk sırayı bin 875 konut satışı ile İstanbul aldı. Ocak ayında Irak vatandaşları 739 konut satın aldı.

HEDEF 50 BİNİ AŞMAK

Irak’ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi. Sektör temsilcileri, geçen yıldan gelen rüzgarın bu yıl da süreceğini, yabancıya satışta 50 binin üzerinin görülebileceğini söyledi. Bu arada ilk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 bin 40’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konutla en yüksek payı aldı.

‘İYİLEŞME İNŞAATA YANSIYOR’

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: Ekonomideki düzelme toplumun bütün kesimlerine yayılmış durumda. Bu durum inşaatta net şekilde görülmeye başlandı.

YATIRIMCI HAREKETE GEÇİNCE ARTIŞ GELDİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım: Yatırımcıların harekete geçmesi satışları artırdı. Aylık bazda yüzde 0.79’a gerileyen konut kredisi faiz oranlarının etkisi ipotekli satışlarda da kendini gösterdi. Fiyat artış beklentisinin arttığı bu yılda, sektördeki prim potansiyelinin sürükleyici bir etken olacağını göreceğiz.2020 gayrimenkul yılı olacak.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Geçen yıl toplamda yabancıya 45 bin konut satılmıştı. İvme böyle giderse bu sene 55 bin rakamı yakalanabilir. Yabancıya konut satışının canlı olması ülkemize yatırımın sürdüğünün açık göstergesi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu: Sektörde artık çarklar dönüyor. Bu yıl konut satışlarında canlılığın sene boyunca süreceğini düşünüyoruz. Özellikle biten konutlara ilgi devam edecek. Yeni üretimler noktasında maliyetler nedeniyle üretici tedirgin yaklaşıyor. Yabancıya satışta da ivme sürecektir. Çünkü ilgi devam ediyor.