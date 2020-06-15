Konut taşıt kredi başvuru işlemleri nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt ve konut kredi hesaplama

Kamu bankalarının konut ve taşıt kredisi hesaplama işlemlerini, faiz oranları ve başvurular hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan %0.64 ve %0.74 faiz oranıyla kredi kullanacak kişiler için merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. Peki taşıt ve konut kredisi veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredileri başvuru ve hesaplama işlemleri…

TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Hem ülkemizde hem de dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs sürecinde maddi anlamda sıkıntılar da kendini gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan paket ile birlikte düşük faiz oranlarıyla ev ve araba almak daha kolaylaştı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarından sıfır daireler için %0.64, ikinci el daireler içinse %0.74 oranında faizler kullandırılıyor. Taşıt kredisi faiz oranı da sıfır araçlarda %0.49 - %0.69 arasında değişirken ikinci el araçlarda faiz oranı %0.82 olarak dikkat çekiyor.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle satın almaya karar verdiğiniz dairenin tapusunun fotokopisini veya fotoğrafını alıyorsunuz. Daire için ne kadar kredi kullanmaya karar verdiyseniz tapu fotokopisi ile birlikte Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım veya Ziraat Katılım bankalarından birine gidiyorsunuz. Müşteri temsilcinize kullanmak istediğiniz kredi tutarını söyleyip, tapunun krediye uygun olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Eğer herhangi bir sorun yoksa, krediniz ön onaydan geçiyor eve eksper geliyor, eksperin onayından sonra da başvurunuz sonuçlanmış olur.

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu bankalarının başlattığı taşıt kredisi paketlerine büyük ilgi gösteriyor. Sıfır ve ikinci el araç alacak olanlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesaplama yapıyor.

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.07

Konut kredisi: 0.92

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ



İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

-0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

-60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

-Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

-Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

-Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Nüfus cüzdanı

-Gelir belgesi.

-Şirket ortağı olunması halinde vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.

-0 otomobil için proforma fatura.

-İkinci el araba için araç ruhsatı

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda!

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir taksitli

Son taksit balon ödemeli

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI

Kampanya Koşulları:

Nihai fatura değeri 120.000 TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL’nin üstünde olan kısım için %50’sine kadar kredi kullandırılabilir. Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçememektedir. Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Taşıt Kredisi

-Başvuru Formu,

-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

-Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

-Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

-Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

-Şubece istenebilecek diğer belgeler.