Konut satışlarında salgın düşüşü

Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 17 bin 88 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. İran vatandaşları 157 konut aldı.