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Konut satışlarında salgın düşüşü

Konut satışlarında salgın düşüşü

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu.

Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 17 bin 88 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. İran vatandaşları 157 konut aldı.


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