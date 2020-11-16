Konut projeleri hazır... İzmir'de evi yıkılanlara seçenekler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlar için yapılacak yeni konutların ayrıntılarını açıkladı. Hak sahiplerinin hepsine yerlerinde 2+1 veya rezerv alanında 3+1 daire verileceğini söyledi. Yıkılan Rızabey Apartmanı’nın projesini de paylaşan Kurum, Bayraklı’da yıkılan binaların 8-9 katlı olduğunu belirterek yıkılanların yerine zemin+5 kat yapacaklarını söyledi.

SIĞMAYIZ DİYENE 3+1

Kurum, Habertürk’te katıldığı programda şunları söyledi: “Hak sahiplerinin hepsine 2+1 daire veriyoruz. Eskiden 3+1 vardı. Herkesi sığdırıyoruz... Ben ‘150’den aşağı oturmam’ derse olmaz. İnanın 2+1 çok daha yeşil alanı, otoparkı olan kıymetli bir proje. 2+1’e sığmadı diyelim. Gelir, bakanlığımıza yeni yönetmelik çerçevesinde başvurur. Rezerv alan o kadar kıymetli ki İzmir’de. Denizi görebiliyorsunuz, hastane yakın. 3.5 milyon metrekare rezerv alanımız var. Buyrun size rezerv alanları 3+1 verebiliriz dedik. Onlarla konuşunca kimse itiraz etmedi. ‘Sığmıyorum, dönüşemiyorum’ diyenler gelsinler bize, yapabiliriz.”

Bölgede 10 günde hasar tespitinin bittiğini söyleyen Kurum, vatandaşların görmesi için internet sitesinden yayınlandığını da aktardı.

Kentsel dönüşüm konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Kurum “İstanbul’da 5.9 milyon konutumuz var. Bunun 1,5 milyonu riskli, 300 bini acilen dönüşmesi gereken yapılar” dedi.

YETKİ KARMAŞASI YOK

Kurum “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri riskli bina tespitini yapabilir, yıkabilir. Kat sahiplerinin ‘apartmandaki diğerleri istiyor mu’ diye bir çoğunluğa ihtiyaç yok. Apartmandan bir kişi bu müracaatı yapabilir. Burada yetki karmaşası yok” dedi. Kurum kentsel dönüşümde devletin büyük destekleri olduğunu anlattı.

8 KAT HARCAMA VAR



Kurum, toplanan deprem vergilerine ilişkin bir soru üzerine toplanan vergiden 8 kat daha fazlasının depreme karşı alınan önlemler için harcandığını ifade etti. Kurum bir başka soru üzerine “Türkiye’de 19 bin toplanma alanı var” dedi.

YAPI DENETİMİNDEN GEÇEN BİNALAR HASAR GÖRMEDİ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir depremi sonrası yaptığı incelemeler sonucunda, yapı denetimli binalarda herhangi bir taşıyıcı sistem hasarı tespit edilmediği belirlendi. Yapı denetimi kapsamındaki kriterlere göre Türkiye genelinde 2011’den bu yana, inşaat alanı 1,23 milyar metrekareden oluşan 798 bin bina denetlendi, 400 bin binanın denetimi ise devam ediyor. İstanbul’da 155 bin 259, İzmir’de 74 bin 303, Elazığ’da 2 bin 874, Malatya’da ise 2 bin 177 binanın yapı denetimi tamamlandı. İzmir’de 25 bin 662, Elazığ’da 1892, Malatya’da ise 2 bin 84 binanın denetimi sürüyor. Bu faaliyetleri 81 ilde 2062 yapı denetim kuruluşu eliyle yürütülüyor.

KONTEYNER EVLER TAMAMLANIYOR



Depremzedeler için Bayraklı’daki Adalet Mahallesi’nde kurulmaya başlayan konteyner kentte çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, konteyner kentin son durumuna ilişkin Twitter hesabından kısa bir açıklama yaparak ‘Az kaldı’ notunu düştü. Çataklı, konteyner kentin son fotoğraflarını da paylaştı.