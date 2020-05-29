Konut kredisinde tarihin en düşük faiz oranı... İşte yeni kredi destek paketinin detayları

Yeni kredi destek paketinin detayları netleşmeye başladı. Corona virüs salgınının ekonomiye yönelik etkilerini azaltmak için şimdiye dek 260 milyar liralık destek paketi açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, normalleşme süreci için yaptığı çalışmalara da hız verdi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın normalleşme süreci için üzerinde çalıştıklarını açıkladığı yeni destek paketlerini ayrıntıları da gün ışığına çıkmaya başladı. Bu kapsamda, masadaki konular arasında konut kredisine şimdiye kadar uygulanan en düşük faiz oranı, otomobil alacaklar için yeni kampanyalar, emeklilere ucuz tatil kredileri, turizme özel kaynak gibi pek çok madde bulunuyor.

İşte yeni kredi destek paketinin detayları…