Konut kredisi hesaplama Ziraat, Vakıfbank, Halkbank: Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır?

Konut kredisi hesaplama işlemleri ev sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Konut kredisi faiz oranlarının geçtiğimiz aylarda indirilmesinin ardından emlak piyasası hareketlenmişti. Daha önce yüksek faizli konut kredisi kullanan vatandaşlar faizler düştüğünde yapılandırma yapabilecek mi düşünüyordu. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını duyurdu. Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır, konut kredisi nasıl hesaplanır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar.

Üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi ve şu çağrı yapıldı:

"Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

"Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır."