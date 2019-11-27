Konut kredisi hesaplama Ziraat, ING Bank, İş Bankası.. 0.78, 0.79 konut kredisi veren bankalar..

Konut kredisi hesaplama işlemleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kredi kullanarak ev almak isteyenler bankarın güncel konut kredi faizlerini bilmek istiyor. Faizler indirilmeye devam ediyor. Bazı bankalar anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 ve 0,79 faiz oranında kredi veriyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? merak ediliyor. İşte Konut kredisi faiz oranları haberimizde..

0.78 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi veriyor.

0.79 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,79 oranında kredi veriyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 seviyesinden yüzde 1,08 seviyesine çekildi.

İNG BANK KONUT KREDİSİ

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

TEB KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor.



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KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi.

Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.