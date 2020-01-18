Konut kredisi hesaplama Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank: 0.79 konut kredisi şartları nedir?

Konut kredisi hesaplama Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle ev almak isteyenler konut kredisine yöneliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sıfır konutta faizlerin 0.79'a ineceği müjdesi vermesinden sonra bankalardan indirim haberleri geldi. Konut kredilerinde daha da düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. 0.79 konut kredisi şartları nedir? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZİRAAT KATILIM FİNANSMAN ORANI 0,79'A İNDİRDİ

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

VAKIFBANK 0,79 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

-Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001 TL ve üzerinde olan talepler için 0,99% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Halkbank sıfır konut kredisi için faiz oranı yüzde 0,79 olarak güncellendi. Ancak söz konusu faiz oranı sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Bu kredi oranından yararlanmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken ise sıfır konut almak.

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Konut kredisi: 1.02

Taşıt kredisi: 1.19

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.45

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.08

KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,

Şubece talep edilebilecek diğer belgeler