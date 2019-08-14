Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 14 Ağustos güncel konut kredisi faiz oranları..

Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? sorusu arama motorunda aranıyor. Ev alma hayali bulunanlar için bankalar konut kredilerinde indirime gitmeye başladı. Bankalardan üst üste müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Ziraat Bankası faiz oranlarının düşürüldüğünü açıklarken daha sonra ise Vakıfbank ve Halkbank'tan müjdeli açıklamalar yapıldı. 14 Ağustos güncel konut kredisi faiz oranları ve konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konut kredisi için hesaplama yaparken, istenen vade ve faiz oranına göre taksit tutarı belirlenir. Bu doğrultuda, ortaya çıkan aylık faiz ve anapara tutarları ödeme planını oluşturacaktır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.



Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizleri geriledi. Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKIF KATILIM KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi.

KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Nüfus cüzdanı

-Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura

-Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

-Gelir durumunu gösteren belge;

-Ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.

-Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti

-Emekliyseniz; SGK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.

-Gelir durumunuzu ve evraklarınızı inceleyen banka, eğer tüm koşulları sağlıyor iseniz kredi işlemlerinizi başlatır.