Konut kredisi hesaplama ING BANK, Ziraat, Halkbank.. En uygun konut kredisi faiz oranları..

Konut kredisi hesaplama işlemleri ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası’nın son 3 aydaki faiz hamleleri ardından ilk olarak kamu bankaları harekete geçmişti. Vatandaşların özel bankalardan beklediği konut kredisinde düşük faiz hamlesi de geldi. ING Türkiye bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0.98’e indirdi.En uygun konut kredisi faizi hangi bankada? merak ediliyor. İşte konut kredisi hesaplama ING BANK, Ziraat, Halkbank..

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İNG BANK KONUT KREDİSİ İNDİRİMİNE GİTTİ

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi.

Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,1 faiz oranı sunuluyor.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde 1,15 faiz oranı sunuluyor.