Konut kredisi hesaplama: En uygun konut kredi faizi hangi bankada? Konut kredisi faizi düşer mi?
Konut kredisi hesaplama işlemleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyenler güncel konut kredisi faizlerini merak ediyor. Fed faiz kararının ardından gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası faiz toplantısında indirime gidildiğinde bankalardan da indirim haberleri gelmişti. Konut kredisi faizi düşer mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konut kredisi hesaplama işlemleri ve faiz oranları haberimizde..
Konut kredisi hesaplama işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Konut satışları bankaların faiz indirime gitmesinin ardından artış gösterdi. Şimdi de gözler Aralık Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar yeni bir faiz indirimi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konut kredisi hesaplama işlemleri ve faiz oranları haberimizde..
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)
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VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)
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HALKBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99 ( Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )
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İNG BANK FAİZ ORANLARI
ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.
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İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Ev kredisi sigortalı: 0.99
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GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.08
GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,989'e düşürdüğünü açıkladı.
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AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ
Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.
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YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ
Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.