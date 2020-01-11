Konut kredisi hesaplama 2020: 0.79 konut kredisi Ziraat Bankası, Vakıfbank nasıl hesaplanır?

Konut kredisi hesaplama 2020 işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları adı altından müşterilerine kredi imkanı sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını sık sık kontrol ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan konut kredilerinin 0.79'a indirilmesi açıklamanın ardından bankalardan indirim haberi gelmeye başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZİRAAT KATILIM FİNANSMAN ORANI 0,79'A İNDİRDİ

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

VAKIFBANK 0,79 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

-Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001 TL ve üzerinde olan talepler için 0,99% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Halkbank sıfır konut kredisi için faiz oranı yüzde 0,79 olarak güncellendi. Ancak söz konusu faiz oranı sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Bu kredi oranından yararlanmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken ise sıfır konut almak.