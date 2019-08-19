Konut kredisi güncel faiz oranları nedir? 2019 Konut kredisi yapılandırma olacak mı?

Konut kredisi güncel faiz oranları nedir? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında faiz indirimi kararı almış ve bununla birlikte bankalar harekete geçmişti. Gayrimenkul almak isteyenlerin uzun zamandır beklediği haber bankalardan tek tek gelmeye başladı. Faiz oranlarının indirilmesi ile akıllara yapılandırma olacak mı sorusu geldi. Konut kredisi güncel faiz oranları ve yapılandırma işlemleri haberimizde..

KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI 19 AĞUSTOS

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.



Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizleri geriledi. Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

VAKIF KATILIM KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?

Konut kredisi yapılandırma için henüz bir açıklama gelmedi. Faiz oranları indirilmeden önce konut kredisi çeken vatandaşlar taksit ödemelerine aynı faiz oranı üzerinden devam ediyor. Yüksek faizlerle konut kredisi çeken banka müşterileri yapılandırma müjdesi bekliyor. 2019 konut kredisi yapılandırma haberleri geldikçe haberimizde yer alacak.