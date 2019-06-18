Konut Kredisi faiz oranları ev almak isteyen vatandaşlar heyecanla faizlerin düşmesini bekliyor. Vatandaşlar "Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Güncel konut kredisi faiz oranları nasıl? diye araştırıyor. Son zamanlarda artan faiz oranları nedeniyle, vade sayısının yükselmesine rağmen kredi çekmek isteyen vatandaşlar hangi bankanın kredisi daha düşük diye internette hesaplama yapıyor. İnşaat sektörünün son zamanlarda en büyük düşüşü gösteren sektör haline gelmesi de konut kredisi faizlerinin etkilerinden biri olarak görülüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası gibi bankalar en çok faiz oranı araştırılan bankalar oluyor.2019 Güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor..

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI SON DURUM 2019

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DURUM 2019

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,65 belirlendi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI SON DURUM 2019

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,55 belirlendi.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır. Örneğin;

Konut Kredisi seçeneğiyle 455.000 TL'lik tutar seçtiğimizde, vadesini 120 ay ve faiz oranını da yüzde 1,65 olarak seçtiğimizde sonuçlar şu şekilde çıkmaktadır;

Taksit Tutarı: 8,732.88 TL

Faiz Oranı: yüzde 1,65

Yıllık Maliyet Oranı: yüzde 21.9301

Siz de alacağınız konut kredisine ilişkin bilgileri bu sayfada girerek sorgulama yapabilir ve konut kredisi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75’ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25’lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.