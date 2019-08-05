Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? En uygun kredi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. Ev almak isteyenlerin uzun zamandır beklediği haber bankalardan tek tek gelmeye başladı. Kamu bankaları sonrasında beklendiği üzere özel bankaların da konut kredisi faiz oranları düşüyor. İlk indirim açıklaması Ziraat Bankası'ndan geldi. Ardından Vakıfbank yaptığı açıklamada kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Son açıklama Halkbank tarafından yapıldı.Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? diye merak edenler için 5 Ağustos konut kredisi güncel faiz oranları haberimizde yer alıyor..

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ 5 AĞUSTOS FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ 1 AĞUSTOS FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

HALKBANK KONUT KREDİSİ 5 AĞUSTOS FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizleri geriledi. Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

GARANTİ BBVA BANKASI KONUT KREDİSİ 5 AĞUSTOS FAİZ ORANLARI

Garanti BBVA konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.