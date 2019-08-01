Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları hesaplama

Konut kredisi faiz oranlarında indirim olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar, nasıl hesaplanır?Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. Bakanın açıklamasının ardından ilk açıklama Ziraat Bankasından geldi.Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'nı kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi almadan önce kredi hesap makinelerinden ihtiyacınıza uygun bireysel kredi türünü seçerek; kredi tutarı, vade ve faiz oranıyla kredi hesaplamalarını yapabilir, örnek ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.

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TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.