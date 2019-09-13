Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası kredi faiz oranları hesaplama

Konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kredi faiz oranları ne kadar? TCMB Para Politikası Kurulunun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesinin ardından gözler bankaların faiz oranlarını ne zaman düşüreceği merak konusu haline geldi. Türkiye İş Bankası faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Banka, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar %1,17 oranı uygulayacak.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye "isbank.com.tr", "0850 724 0 724" Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.

TEB İNDİRİME GİRDİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.

TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye düşürdüklerini bildirdi.

Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduklarını belirten Mendi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tüm müşterilerimiz dosya masrafı ödemeden, 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan, müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.