Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 25 Temmuz en uygun kredi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları 25 Temmuz son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredisi faizlerini inceliyor. Bugün tüm gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına dikildi. Ev almak isteyen vatandaşlar heyecanla faizlerin düşmesini bekliyor. Konut kredisi faiz oranları 25 Temmuz ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TÜRKİYE İŞ BANKASI 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,59 belirlendi.



ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI

Ziraat konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,5 belirlendi.

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.

GARANTİ BBVA BANKASI KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI

Garanti BBVA konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,58 belirlendi.

AKBANK KONUT KREDİSİ 25 TEMMUZ FAİZ ORANLARI

Akbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75’ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25’lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz’da açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Bankaların konut kredisi faiz oranlarında da düşme bekleniyor.