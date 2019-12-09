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  3. Konut kredisi faiz oranları 2019 son durum nedir? Ziraat, İNG Bank, Akbank konut kredisi hesaplama..

Konut kredisi faiz oranları 2019 son durum nedir? Ziraat, İNG Bank, Akbank konut kredisi hesaplama..

Konut kredisi faiz oranları 2019 son durum nedir" Ziraat, İNG Bank, Akbank konut kredisi hesaplama..

Konut kredisi faiz oranları 2019 son durum nedir? sorusu kredi çekerek ev sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bankalar birer birer konut faizlerini indirmeye devam ediyor. Gözler Merkez Bankası Aralık 2019 PPK toplantısına çevrildi. Merkez Bankası 12 Aralık tarihinde faiz indirimini açıklayacak. Konut kredisi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu. Ziraat, İNG Bank, Akbank konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

 

Konut kredisi faiz oranları 2019 son durum nedir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Bankalar çeşitli ihtiyaçlar için konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi imkanları sunuyor. En son olarak TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü açıkladı.  Konut kredisi faiz oranları 2019 son durum nedir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Ziraat, İNG Bank, Akbank konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI 

TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü açıkladı.  

TEB KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ 

Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI 

İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.17
Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99 (  Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İNG BANK FAİZ ORANLARI

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

İNG BANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.14
Taşıt kredisi: 1.1
Ev kredisi sigortalı: 1.06 ( İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi veriyor. )

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.08
Taşıt kredisi: 1.23

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


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