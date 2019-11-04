Konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri: Vakıfbank, Ziraat konut kredisi hesaplama işlemleri..

Konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Bankalar ev sahibi olmak isteyenlere kredi veriyor. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi oluyor. En düşük konut kredisi faizinin hangi bankada olduğu merak ediliyor. Kamu bankaları 0,99 konut kredisi faiz oranı vermeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat konut kredisi hesaplama işlemleri ve konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri sizlerle..

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kuveyt Türk konut finansmanı kar payı oranı yüzde 1.04 (Kredi ürünlerini alan kişilere yüzde 1.01 olarak uygulanmaktadır)

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,1 faiz oranı sunuluyor.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde 1,2 faiz oranı sunuluyor.

İNGBANK

Konut kredilerinde 1,09 faiz oranı sunuluyor.

ALBARAKA

Albaraka Türk Konut Finansmanı olarak yüzde 1.19 kredi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

ŞEKERBANK

Konut kredilerinde 1,39 faiz oranı sunuluyor.