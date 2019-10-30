Konut kredisi en düşük hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? İşte güncel faizler..

Konut kredisi en düşük hangi bankada? sorusu vatandaşlar tarafından internette aranıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka Para Politikası Kurulu Ekim toplantısının ardından faiz indirdi. İNG Bank, Merkez Bankası'nın son indiriminin ardından konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekerek ilk adımı attı. FED ise faiz indirimini bugün açıklayacak. Gözler diğer bankalardan gelecek indirim haberinde. Konut kredisi en düşük hangi bankada, krediler düşecek mi? merak edenler için yanıtı haberimizde..

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası’nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90’a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

MORAL VERİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın bir dizi cesur ve kararlı adımla 3 ayda politika faizini 10 puan düşürdüğünü ve yüzde 14 seviyesine çektiğini hatırlatarak, “Piyasaları kilitleyen yüksek faizler uzun süredir ülkemizin önemli bir sorunuydu. Bütün dünyada merkez bankalarının faiz indirdiği bir dönemde bizim yüksek faizde ısrar etmemiz zaten doğru değildi. İş dünyası olarak faiz indirim taleplerimizi her ortamda dile getirdik ve savunduk. Merkez Bankası’nın para politikasını şekillendirirken Türkiye iş dünyasına kulak vermesinden memnuniyet duyduk. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri iş dünyamıza moral veriyor. Faiz indirimlerinin de etkisiyle yurtiçi iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma görülüyor. Ama bu süreci güçlendirecek adımlara ihtiyaç var” dedi. Krediye erişim maliyetinin bekledikleri ölçüde azalmadığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Malumuz ilk iki faiz indiriminin sonrasında da Merkez Bankası görevini yaptı, sıra bankalarda demiştim. Sağolsun, kamu bankalarımız bu çağrımıza olumlu cevap verdi ve faizleri hızla indirdiler. Özel bankalarda ise hala bir atalet var. Faizleri yeterince hızlı indirmiyorlar, kredi musluklarını gerektiği kadar açmıyorlar. Buradan, sizin aracılığınız ile çağrımı yenilemek istiyorum. Ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmesini bekliyoruz.”

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kuveyt Türk konut finansmanı kar payı oranı yüzde 1.04 (Kredi ürünlerini alan kişilere yüzde 1.01 olarak uygulanmaktadır)

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor.

İNGBANK

Konut kredilerinde 1,09 faiz oranı sunuluyor.