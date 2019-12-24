Konut kredisi düştü mü? sorusu kredi kullanarak ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları hızla düşmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimiyle birlikte kredi faiz oranları kademeli olarak düşmüştü. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da indirime gitti. Birçok banka konut kredisini 0,99 faiz oranı ile veriyor. Konut kredisi düştü mü? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama işlemleri sizlerle..

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

İNG BANK FAİZ ORANLARI

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Ev kredisi sigortalı: 0.98

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.02

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,99'e düşürdüğünü açıkladı.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

ALBARAKA TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Albaraka Türk Konut Finansmanı yüzde 0.99