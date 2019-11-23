Konut kredisi düştü mü? En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi hesaplama işlemleri..
Konut kredisi düştü mü? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Ev sahibi olmak isteyenler ancak nakit paraları olmayanlar bankaların yolunu tutuyor. Bankalar müşterilerine düşük faizlerle kredi imkanı tanıyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle önce kamu bankaları daha sonra da özel bankalar kredi faiz oranlarında indirimlere gitti. Konut kredisi düştü mü, en uygun konut kredisi hangi bankada? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Konut kredisi düştü mü? sorusu ev sahibi olmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Vatandaşlar ard arda gelen indirim haberleri ile mutlu oluyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda da indirimler yapılıyor. Son olarak Akbank ve ING faiz oranlarında indirim yaptı. Konut kredisi düştü mü, en uygun konut kredisi hangi bankada? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.
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ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.
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VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.
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İNG BANK KONUT KREDİSİ
ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.
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İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17 olarak belirlendi. İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor.
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GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ
Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı yüzde 1.15 seviyesinden yüzde 1.12 seviyesine çekildi.
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KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi.
Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.