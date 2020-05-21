Konut kredilerinde maliyet 4'te bir indi

Konut kredi faiz oranı son bir yılda aylık yüzde 1.65’ten yüzde 0.94’e geriledi. 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketici, geçen yıl mayısta aylık 3 bin 839 lira öderken, söz konusu tutar bu senenin aynı döneminde 2 bin 787 liraya geriledi. Konut kredi faizleri son bir yılda 850 baz puan gerilerken, 10 vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketicinin toplam ödeyeceği tutar da yüzde 27.4 azaldı. Mayıs 2019’da 10 yıl vadeli 200 bin liralık kredi kullanan ve aylık aylık 3 bin 839 lira taksiti olan tüketici, toplamda 460 bin 636 lira ödeyecekti.

AYDA 1052 TL CEPTE KALIYOR



Bu ay 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketicinin ise aylık taksit tutarı 2 bin 787 lira ve toplam ödenecek tutar 334 bin 415 lira oldu. Böylece son bir yıllık dönemde aylık taksit tutarında 1052 liralık ve toplamda 126 bin 221 liralık düşüş yaşanmış oldu. Faiz indirimlerinin etkisiyle toplam satışlar içerisinde ipotekli satışların payı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 212 artarak 12.8’den 39.9 seviyesine yükseldi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yaptığı değerlendirmede, faiz oranlarının mayıs itibarıyla son yılların en düşük seviyelerini gördüklerini kaydederek, “Bazı özel bankalarda yüzde 0.76’ya kadar düşen oranlar mevcut. Koronavirüse rağmen konuta talep azalsa da bitmedi” ifadelerini kullandı.

İPOTEKLİ SATIŞTA % 238 YÜKSELİŞ



Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, nisanda toplam satışların içinde ipotekli satışların payının son yılların en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Özgün, ilk çeyrekteki ipotekli konut satışlarının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299’a ulaştığını kaydetti.