Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyara dayandı

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük maliyetli kredi imkanları üçüncü çeyrekte hem satışlara hem de konut kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde bankaların konut kredi bakiyesi ve konut satışları rekor kırdı.

TARİHİ REKOR KIRDI

Konut kredi bakiyesi, ilk çeyrekte 12.3 milyar lira artışla 211 milyon liraya yükseldi. Hazirandan itibaren konut kredilerde güçlü büyüme görüldü. Kredilerdeki artış haziran ve temmuzda aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İki aylık dönemde konut kredilerindeki artış 50 milyar liranın üzerine çıktı. Ağustos ve eylül aylarında konut kredilerindeki artış sırasıyla 12.5 milyar ve 2.9 milyar lira oldu. Yılın 9 aylık döneminde konut kredi bakiyesinde 78.4 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi eylül sonu itibarıyla 277 milyar 129 milyon liraya ulaştı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR BU YIL 250 BİNİ AŞAR



Kamu bankalarının öncülüğündeki ucuz kredi imkanları ipotekli konut satışlarına da yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde 130 bin sınırına yükselen ipotekli konut satışı, ikinci çeyrekte 140 bine adete dayandı. Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustos aylarında 206 binin üzerine çıkan ipotekli konut satışının üçüncü çeyreği 250 binin üzerinde tamamlayacağını tahmin ediyor.

