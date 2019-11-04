'Konaklama vergisi turistten havalimanlarında alınsın'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan ve kabul edilen yasa teklifindeki konaklama vergisi için belediye belgeli otelcilerden farklı bir talep geldi. İşletmeciler, havalimanlarında turistlerden kişi başı vergi olarak 2-3 dolar alınmasını, toplanan paranın da tanıtım ve turizm altyapılarının geliştirilmesinde kullanılmasını istedi.

40-50 LİRAYA ODALAR VAR

ATSO meclis üyesi ve 36’ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi Üyesi Alp Özel, “Bizi ilgilendiren kısmı belediye belgeli işletmelerdir. Bu otellerde internetten bakıldığında 40-50 liraya oda bulunabilir. Yani kişi başı 25 lira ödeyen kişiden 9 lira vergi alınırsa, demek ki konaklayacak kişi yüzde 30’un üzerinde vergi ödeyecek.

Bu durumda otel de fiyatını yüzde 30’un üzerinde artırmak zorunda kalacak” dedi. Özel, “Düşük bütçeli bir kişi 1 hafta tatil için 120 lira ek vergi ödeyecek ki, bu da o kişi için önemli bir rakam. İç turizm hareketliliğini de düşürecektir” diye konuştu.

UCUZ, PAHALIYA GÖRE DAHA ÇOK ÖDEYECEK

5 yıldızlı otellerde 1500- 2 bin liraya kadar kişi başı satışlar olduğunu kaydeden Özel, “5 yıldızlı otelde konaklayan biri yüzde 1, küçük otellerde konaklayan ise yüzde 30 civarında vergi ödeyecek. Düşük gelirli kişiler, kalması gereken paranın yüzde 30’unun üzerinde vergi ödeyecekken, en lüks otelde kalan zengin ise yüzde 1 vergi ödeyecek. Bütün yük esasında küçük esnaf ve otelcilere binecek” dedi.

GELENLERİN KİŞİ BAŞI HARCAMALARI YÜKSELDİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya açıklanan turizm rakamlarını değerlendirdi. Bağlıkaya 3. çeyrek rakamlarının bekledikleri gibi yüksek olduğunu, kişi başı harcamaların 638 dolardan 649 dolara yükseldiğini ancak hâlâ istedikleri yerde olmadıklarını belirtti. Bağlıkaya huzur ve güven ortamı oldukça ve doluluklar artmaya devam ettikçe ortalama harcamaların da yükseleceğini söyledi. İç turizmde en büyük engelin ulaşım olduğunu belirten Bağlıkaya bu konudaki sıkıntılarını gerekli mercilere ilettiklerini ama daha üstünde çalışılması gerektiğini söyledi.