Konaklama devinden 20 yeni otel daha

Pandemide, alınan hızlı önlemlerle başarılı bir sınav veren Türkiye, dünya turizm devlerinin yatırım için tercihi olmaya devam etti. 120 ülkede 9 marka ve 1400 oteliyle faaliyet gösteren Radisson Hotel Group da bunlardan biri. Türkiye’de faaliyette veya geliştirilmekte olan 30 otel ve 4.500’den fazla odaya sahip marka, 3 ila 5 yıl içinde 50’den fazla otele ve 10 bin odaya ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’ye olan bağlılıklarının uzun vadeli olacağını belirten Radisson Hotel Group Ukrayna, Gürcistan, Türkiye Bölge Direktörü Antoine Moubarak şunları kaydetti:

HİZMET DNA’NIZDA VAR



“İstanbul, Bodrum, Bursa ve İzmir, Aliağa’da geliştirme aşamasında olan projelerimiz var. Radisson RED gibi yeni markaların piyasaya sürülmesiyle ve resortlar, kongre merkezleri, iş otelleri, apart daireler ve butik otel gibi projelerimizin olduğu dengeli portföyümüzle ülkedeki varlığımızı daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Radisson Hotel Group ağımıza katılmak üzere mevcut otellerin dönüştürülmesinde de birden fazla fırsat olacağına inanıyoruz.” Türk yönetici ve çalışanların turizm sektöründeki deneyimine de dikkat çeken Moubarak, “Yıllardır Türklerle çalışıyorum. Türk insanı misafirperver. Hizmet, onların adeta DNA’larının bir parçası. Kibar, cana yakın ve çok profesyoneller. Son derece sıkı çalışma eğilimindeler. Türklerle çalışırken anahtar kelime ‘güvendir’” dedi.

HER ÜLKEYE ÖZEL REHBER HAZIRLADI



Radisson Hotel Group, mevsimlere özel gezebilecek destinasyonları derlediği ‘Go.See.Taste.’ isimli bir rehber yayımladı. Rehberle misafirler, lokal şefleri, ilham veren şehirleri, lezzetleri, değişik kültür ve mutfakları keşfetme olanağı bulacak.

HİBRİT TOPLANTI KONSEPTİNİ BAŞLATTI



Pandemide beklentilere uygun iyileştirme çalışmaları yaptıklarına değinen Moubarak, şunları söyledi: “Talepler doğrultusunda hibrit odalar ve hibrit toplantı konseptlerimizi hayata geçirdik. Radisson Blu Bosphorus ve Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla, hibrit toplantı fırsatları sunuyor.”