Kolonya talebi patlayınca düğmeye bastı... Yeni fabrikayla kapasiteyi 10'a katlayacak

Mart ayında Bilim Kurulu’nun Kovid 19’dan korunmanın en etkili yollarından birinin kolonya ve dezenfektan kullanımı olduğunu söylemesiyle birlikte bu ürünler vatandaş için birinci derece ihtiyaç statüsüne yükseldi. Marketlerde, eczanelerde stoklar tükendi, fiyatlar birden bire 2-3 katına yükseldi. Türkiye’nin en eski kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’in yönetim kurulu başkanı Engin Tuncer o günleri, “Tarihimizde karşılaşmadığımız bir talep gördük. Hemen personel takviyesiyle 3 vardiye üretime geçtik” diye anlatıyor. İlk zamanlardaki kadar yoğun olmasa da hala kolonya ve dezenfektan talebinin yüksek olduğunu belirtiyor. İç piyasanın ihtiyacına yetişmek için ihracat pazarlarına yeterince ürün veremediklerinin altını çizen Tuncer, “En çok üzüldüğüm şey, ülkeye daha fazla döviz kazandıramamak, bu yüzden de kapasiteyi 10’a katlayacak bir yatırım yapma kararı aldık” diyor. Engin Tuncer’le Eyüp Sabri Tuncer’in yeni dönem projeksiyonlarını konuştuk.

TALEP 5 MİSLİNE ÇIKTI



Mart başından bu yana alışveriş sepetlerine kolonya ve dezenfektan da girdi. Eyüp Sabri Tuncer’e nasıl bir talep geldi?

Eyüp Sabri Tuncer şu anda sektördeki en eski firma. Bir asra yaklaştık. Ve mart ayında küresel salgın başladığında, tarihimizde görmediğimiz, normalin çok üzerinde, bir taleple karşılaştık. O dönemde kolonya talebi 5 misline çıktı.

Peki karşılayabildiniz mi bu yoğun talebi?

Ancak bir kısmını karşılayabildik. Bu arada birdenbire marketlerde her şeyin fiyatı artmaya başladı. Özellikle eczanelerin çok yüksek rakamlara kolonya ve dezenfektan sattığına şahit olduk. Biz o dönemde dedik ki ‘ürünlerimize zam yapmayacağız, kapasiteyi de 3’e katlayacağız’. Kısa süre içinde personel takviyesi yaptık ve 3 vardiya çalışmaya başladık. Hala da 3 vardiyaya devam ediyoruz.

Peki geçen yıla kıyasla şu anda fiyatlar nasıl?

Önemli bir artış olmadı. Şu anda kolonya fiyatı geçen yılın aynı dönemlerine göre sadece yüzde 9-10 oranında yüksek.

Peki pazarda nasıl bir büyüme var?

Pandemi öncesi 100-120 milyon TL’lik bir kolonya pazarı söz konusuydu. Bu şu anda 4 katına çıkmış durumda. Tabii bir o kadar da dezenfektan satışı oldu.

BÜTÜN SANATÇILAR KOLONYACI OLDU

Piyasaya yeni kolonyacılar da girdi mi bu süreçte?

Tabii artık herkes kolonya yapıyor. Bütün sanatçıların kendi adıyla kolonyası var şu anda. Herkes kolonyacı, herkes maskeci oldu.

Sizin şu anda pazardaki payınız nasıl?

Şu anda günlük 70 ton mal işliyoruz ve pazarın yüzde 60’tan fazlasını biz domine ediyoruz. Eğer piyasaya daha fazla ürün verebilsek yüzde 80’e de ulaşabiliriz ama kapasitemiz yetmiyor.

Bir yandan iç piyasaya mal yetiştiremiyoruz, diğer yandan yurtdışından gelen talebi de karşılayamıyoruz. 70 ülkeye mal satıyoruz ama şu anda 4 aydan önceye gün veremiyoruz. Dünya kadar yurtdışı siparişimiz yığılmış durumda. Bu ülkeye girecek dövizi getiremiyorum. En çok üzüldüğüm nokta da bu. 5-6 milyon euroluk siparişimiz var ama aylık ancak 400-500 bin euroluk mal gönderebiliyoruz.

Kapasite artırmayı düşünmüyor musunuz?

Ankara Lalahan’da bir tesisimiz var. Şimdi İstanbul’da bir yatırım planlıyoruz. 200 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yapacağız. Ve kapasiteyi şu ankinin 10 misline çıkaracağız. Tabii bunun içinde dezenfektan üretimi de yer alacak.

CİROYU 3’E KATLAYACAĞIZ



Son yıllarda ürün gamınıza da hızla yeni ürünler ekliyorsunuz, kaç çeşit ürün oldu şu an portföyünüzde?

650 çeşit ürüne ulaştık. Son 5 yılda sıvı sabun grubuna girdik. Çok da başarılı oldu. Sonra şampuan, duş jeli, el ve vücut losyonları, diş macunu ve dezenfektan çıkardık. Bütün ürünlerimiz vegan ve parabensiz. Diş macunumuzda florür veya kansorejen maddeler yok.

Bu kadar yeni ürün ve talep artışıyla cironuz da katlanacak mı?

Bu sene geçen yılın 3 katına çıkacağız

AVRUPALILAR ÇALIŞMAK İÇİN GELECEK



2021 nasıl geçecek sizce?

Sektör açısından bakacak olursak, koronanın bize pozitif etkisi oldu. Sektör para kazandı ve yatırım yapacak kaynak bulmuş oldu. Şimdi bu alanda yatırımların artacağını düşünüyorum. Türkiye açısından da çok iyimserim. Yıllar önce söylediklerimin çıkmış olması beni mutlu ediyor.

Ne diyordunuz yıllar önce?

2000’li yılların ortasında herkes Avrupa Birliği hayali kurarken ben “AB bir hristiyan birliği ve bizi asla almayacaklar. Ama AB’ye üye olmanın bize bir avantajı da yok. Biz hiçbir zaman bir Avrupa ülkesi olmayacağız. Ama görünen o ki küçük Amerika olacağız, çevre ülkelerden insanlar Türkiye’ye gelip çalışacaklar” demiştim. Bakın bugün Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, Özbekler geldi Türkiye’de çalışıyorlar. İddia ediyorum yakın zamanda Avrupa’dan insanlar da Türkiye’ye gelip, çalışmaya başlayacaklar.

CİLT BAKIMI SERİSİ GELİYOR



Artık size kolonyacı diyemeyecek miyiz?

Kişisel bakım ve temizlik markası olmaya doğru evriliyoruz. Mesela sabunda çok hızlı mesafe katettik. Şu anda piyasada ikinciyiz. Şimdi bir de çok yeni temizlik markamız var: Quick and Clean. Tamamen doğal içerikli banyo ve mutfak ürünlerimizi piyasaya sürüyoruz. Bu pazardan ilk etapta yüzde 5 pay alabileceğimizi düşünüyoruz.

Başka yeni kategoriler de olacak mı?

Farklı markalarla yeni ürünler de çıkarmayı planlıyoruz. Cilt bakım üzerine çok farklı çalışmalarımız var.