Tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği yüzde 100 yerli teknoloji ile üretilen kaynak makineleri Başta Avrupa olmak üzere dünyada yirmiden fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kaynak teknolojilerinin dijitalleşmesinde öncü rol üstlendiklerini belirten Kolarc Makine Genel Müdürü İlker Olucak, “Süreçleri en yüksek verimlilikte yönetiyor, kısa zamanda maliyet düşüşü sağlıyoruz. Ürünlerimiz Endüstri 4.0 dönüşüm sürecindeki ve gelecekte bu dönüşüme sahip olmak isteyen şirketler için tasarlandı” dedi.

Kolarc Makine, yüzde 100 yerli sermaye ve milli teknolojiyle ürettiği kaynak makineleri ile pazarda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunuyor. 80 milyon dolarlık kaynak makine ve ekipman pazarının yaklaşık yarısının ithal makinelerden oluştuğunu belirten Kolarc Makine Genel Müdürü İlker Olucak, “Türk mühendislerinin geliştirdiği yüzde 100 yerli teknoloji ile üretilen Kolarc kaynak makineleri ile girdiğimiz her sektör ve pazarda kullanıcıların takdirini kazanıyoruz. Hendek Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 27 milyon TL yatırımla kurduğumuz fabrikamızda, yaklaşık 40 milyon dolarlık ithalatın azaltılmasında önemli bir rol üstleniyoruz” dedi.

400 milyon dolarlık pazar

Sanayi ve inşaatta önemli bir rol oynayan kaynak sektörünün 400 milyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştığını dile getiren İlker Olucak, bunun 320 milyon dolarının sarf malzemeleri, 80 milyon dolarının ise makine ve ekipmanlardan oluştuğu bilgisini verdi. Kaynak makine ve ekipmanlarının, çelik kullanılan her sektörde kilit öneme sahip olduğunu belirten Olucak, “Otomotiv, beyaz eşya, gemi yapımı, inşaat, makine ve mobilya sektörlerinde kaynak makine ve ekipmanları kullanılıyor. Türkiye ekonomisinin en önemli sektörleri, nihai ürün üretimi için kaynak ekipman ve makinelerine ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

Cironun yüzde 20’si ihracattan

Ürünlerini başta Avrupa olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihraç eden Kolarc, toplam cirosunun yüzde 20’sini ihracattan elde ediyor. Bu oranı gelecek yıllarda yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden İlker Olucak, “Kolarc Makine olarak ürünlerimiz kaynak makine sektöründeki küresel lider firmaların sahip olduğu tüm teknolojileri içeriyor. Ulusal ve uluslararası pazarda kalite, performans ve fiyat avantajıyla rekabette iddialıyız” diye konuştu. Olucak, teknolojik gelişmeleri, dijital iş modellerini ve yeni inovatif fikirleri takip ederek, ihracat pazarlarında aktif rol oynamaya ve büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Her robot türü ve robot üreticisi için uygun

Robotlarla uyumlu Türkiye’nin ilk kaynak makine üreticisi olduklarını ifade eden ilker Olucak, Dijital haberleşme alt yapısına sahip kaynak makinelerinin sektörün öncü endüstriyel ve işbirlikçi robot markalarına en yüksek seviyede bağlanabildiklerini, gelişmiş ark kaynağı fonksiyon paketleriyle de kaynak uygulamalarında önemli ölçüde zaman tasarrufu ve kalite sürekliliğinde fayda sağladıklarını belirtti.

“Dijitalleşmede öncü rol üstleniyoruz”

Hizmetlerinde dijital dönüşümden destek alarak yeni fikirler, yeni teknolojiler, yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini belirten Olucak şöyle konuştu: “Kolarc Makine olarak ‘ölçemediğimizi iyileştiremeyiz’ ilkesi ile kaynak teknolojilerinin dijitalleşmesi ve geliştirmesinde öncü rol üstleniyoruz. Ürünlerimizi Endüstri 4.0 dönüşüm sürecindeki ve gelecekte bu dönüşüme sahip olmak isteyen şirketler için tasarlıyoruz. Kaynak sırasında elde edilen verileri ortak veri tabanında saklıyor; kalite, üretim ve tedarik zincirinin ihtiyaç duyduğu bütün verileri uzaktan erişime uygun şekilde gerçek zamanlı olarak işliyoruz. Verileri toplam kalite, kapasite ve maliyet yönetiminin iyileştirilmesi için performans kriterlerine dönüştürüyoruz. Süreçleri en yüksek verimlilikte yönetiyor, kısa zamanda iyileştirme ve maliyet düşüşü sağlıyoruz. Kaynak sektörü pazar büyüklüğü çelik tüketiminin %2’sini oluşturuyor. Ancak süreç yönetimleri sayesinde bu yüzde 2’lik dilimde sağladığımız toplam fayda %100’lük bir paydada etki ediyor, yüzde yüzün verimliliğini güvence altına alıyor.