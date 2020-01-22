Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 89'u ihraç edildi

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi’ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli’nde geçen yıl 569 bin 567 taşıt aracı üretildi. Bu araçların 510 bin 250’si ihraç edildi.