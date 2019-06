Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sona doğru

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırlarında 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen ve yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün önümüzdeki yıl yaz ayları öncesinde hizmete girmesi planlanıyor. Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 668 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak. 350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. 2 bin 500 civarında işçinin çalışmaları sürdüğü hastanede yaz aylarında çalışan sayısının ilerleyen günlerde 4-5 bine çıkartılarak inşaatın belirlenen tarihlerde tamamlanması hedefleniyor.



6 HASTANEDEN OLUŞACAK SAĞLIK KAMPÜSÜ HASTA SEVKİNİ SONA ERDİRECEK



Kocaeli’deki şehir hastanesinin cerrahi ağırlıklı bir hastane olacağını söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Bu sebepten dolayı teknolojik donanımı en üst seviyede olması gerekiyor. Şu anda da o şekilde yapılıyor. Bin 90 ile bin 250 arası civarında bir yatak kapasitemiz olacak. Bu kompleks içerisinde 6 tane hastanemiz olacak. Her birisinin yatak kapasitesi de fonksiyonuna göre 10 ile 500 arasında değişecek. Bu 6 hastanenin merkezinde nükleer çekirdek dediğimiz bir radyolojik, laboratuvar ve görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım gibi bütün hastanenin ortak hizmetlerini içerecek alan oluşturulacak. Dolayısıyla sevk gibi bir şey söz konusu olmayacak. Gelen hastalar her türlü tedaviyi burada olabilecek” dedi.



EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA DONATILACAK HASTANEDE DEV OTOPARK TAMAMLANDI



Yapımı devam eden hastanenin dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile donatılacağını belirten Ergüney, “3 bin 500 araçlık otoparkı olan, otoparkında hastaları karşılayacak görevli arkadaşlarımız olacak. Onlara eşlik ederek elektrikli araçlarla hastane içerisindeki bir takım yerlere ulaşımlarının sağlandığı gibi her yönü ile konforlu bir ortamın oluşturulacağı hastaneler bunlar. Şu anda ideal bir şekilde tasarlandı. Yemeklerinden cihazların donanımına kadar her şey en üst düzeyde planlanıyor. Özellikle cihazlar alanlarında dünyanın en gelişmiş cihazları olacak. Bu hastanemiz cerrahi ağırlıklı bir hastane olacağından Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un dışındaki en büyük merkezlerden bir tanesi. Kocaeli perspektifinden baktığımızda da bu hastane yanında çeşitli gelişmelere de sebebiyet verecek. Örnek verecek olursak, ulaşım imkanları artacak, kongre ve 5 yıldızlı otellerin sayısının artmasına sağlayabilecek” diye konuştu.



İnşaat alanının tam bir şehir görünümünde olduğunu dile getiren Ergüney, “Yaklaşık 368 bin metrekare üzerine kurulu bir tesisimiz bu. Burada bir hastaya düşen kapalı alan miktarı 200-300 metre kare bir alan düşüyor. Büyük bir hastane ancak içeride navigasyon sistemleri olacak. Anroid ve İOS yazılımlarımız olacak. Hastalar kiosklardan tek tuşla hastanenin neresinde olduğunu, nereye gitmek istiyor bulabilecek. Örneğin cep telefonundan ‘Mikrobiyoloji laboratuvarı’ yazdığı zaman elindeki navigasyon sistemi hastanenin içerisinde kişiyi laboratuvara götürebilecek” şeklinde konuştu.



YÜZDE 62’Sİ TAMAMLANAN HASTANE 2020 YILINDA HİZMETE GİRECEK



Hastane açısından her tür hazırlığın yapıldığını anlatan Ergüney, “Cihazlarımızın şartnameleri Bakanlığımıza gönderildi. Onlar onaylandıktan sonra artık cihaz aşamasına geçiliyor. Mefruşatlar tamamlandı. Şu an inşaatımız yüzde 62’ler seviyesine geldi. Buna bakarsak 2020 yılının yaz aylarından önce devreye alınabilecek görünüyor. Bununla ilgili bağlantı yollarının yapılması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz yollarla ilgili ihaleye çıktı. 2-3 ay içerisinde inşaata başlanmış olacak. Büyükşehir Belediyemizin tramvay çalışması var. Tramvayı hastaların girdiği kapıya kadar taşıyacaklar. Dolayısıyla içerisinde gündüz saatlerinde yaklaşık 50 bin kişinin yaşayacağını planlarımızı ona göre yaptığımız çok büyük bir kompleks olacak” ifadelerini kullandı.



“HASTANELERDE YÖNETİM TAMAMEN SAĞLIK BAKANLIĞININDIR”



Hastanelerinin yönetiminin Sağlık Bakanlığı bünyesinde olacağını ifade eden Ergüney sözlerini şöyle tamamladı:



“Bu şehir hastanelerin özel sektör tarafından yönetileceği, paralı gibi bir sistemle vatandaşlardan para alınacağı tarzında konuşmalar duyabiliyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak. Normal devlet hastanelerinde vatandaşlarımız nasıl hizmet görüyorlarsa, burada da hiçbir fark ödemeden her türlü tedavisini olacaklar. Yani bir devlet hastanesinde ne yapılıyorsa burada da birebir aynısı olacağı için farklı bir ücret tarifesi olmayacak. Bu hastanelerin özel sektör tarafından yönetileceği, bunun da bir takım etik olmayan hatalara neden olabileceği tarzında şeyleri duyabiliyoruz. Bunların da kesinlikle aslı ve astarı yoktur. Bu hastanelerde yönetim tamamen Sağlık Bakanlığınındır.”

(AA)