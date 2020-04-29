KOBİ'lerin eğitimi için dijital ortaklık

Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi olan ‘Facebook İstasyon’un internet sitesi adresi üzerinden erişilebilecek portalda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birtakım zorluklar yaşayan Türk firmalarına bu süreci daha kolay atlatabilmeleri için tavsiyeler, dijital eğitimler, programlar ve kaynaklar yer alıyor.

SIRADA ESNAF VAR



Portalda, ikinci aşamada ise esnafa yönelik eğitimler verilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan işbirliğiyle ilgili olarak “Kovid-19 salgını birtakım tüketim ve yaşam alışkanlıklarında değişime neden oldu. Bu değişim sosyal medyayı ve online platformları daha fazla kullanmak için vakit sağladı. Bakanlık olarak KOBİ’lerimize, esnafımıza, ihracatçımıza, hizmetlerimizi dijitalleşmenin faydalarıyla azami ölçüde sunma gayretindeyiz” dedi.