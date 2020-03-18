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  3. KOBi'lere 'e-lojistik'le yeni ihracat fırsatı çıktı

KOBi'lere 'e-lojistik'le yeni ihracat fırsatı çıktı

KOBi'lere 'e-lojistik'le yeni ihracat fırsatı çıktı

Türkiye'nin coğrafik konumu sanal dünyada da önemli bir hale gelecek. Bunun için önemli adımlardan birini de Azure Grup atıyor.

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Çin’in başlattığı ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesinin modern İpek Yolu’nun bir devamı olduğunu, Türkiye’nin de bu çalışmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çin’den başlayan proje için ülkede 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkıyat yapabilecek bir altyapı kurduklarını belirten Gül, “Yeni nesil lojistik sistemi olan e-lojistik sayesinde e-ticareti artırarak hem ihracata büyük katkı sağlayacağız hem de istihdam sağlayacağız” dedi.

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Çin’den veya Avrupa’dan getirilen yükleri adrese teslim gerçekleştirdiklerini, depolamada da 1 haftaya kadar ücretsiz hizmet verdiklerini kaydeden Gül, “Bu hizmeti İtalya, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Slovenya, Irak, İran, Katar gibi bulunduğumuz ülkelerde de veriyoruz. Bu hizmetle Türkiye’deki KOBİ’lere önemli bir lojistik avantajı vereceğiz. Böylece ihracat ve ithalatta daha cesur olmalarının da önü açılacak. Ayrıca parsiyel olarak adlandırılan kargo taşımacılığında da maksimum avantaj sağlanacak” dedi. Gül, proje için 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkı yat yapabilecek bir altyapı kurduklarını dile getirdi.  


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